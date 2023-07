Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: Cassandro a bottino pieno dopo due serie, tutti gli azzurri in corsa

Comincia nel migliore dei modi l’avventura degli azzurri dello skeet maschile a Lonato del Garda (Brescia), storica location che ospita questa settimana la sesta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo. Nel primo giorno di qualifica infatti i nostri ragazzi si sono ben distinti, con ben tre atleti attualmente a punteggio pieno.

Nel gruppo dei concorrenti che non hanno sbagliato neanche un colpo rompendo nelle prime due serie 50 piattelli ci sono infatti tre azzurri, di cui però soltanto uno in corsa per la Finale: stiamo parlando di Tammaro Cassandro. Elia Sdruccioli e Erik Pittini invece sono in gara soltanto in ottica ranking, così come lo statunitense Hayden Stewart e Abdulaziz Alsaad (Kuwait). A quota 50/50 anche il danese Jesper Hansen, il finlandese Eetu Kallionen, il taipanese Yuan Meng Lee e i due transalpini Nicolas Lejeune ed Emmanuel Petit.

Benissimo anche Gabriele Rossetti, nel gruppo del secondo posto a quota 49/50 dopo aver eseguito una prima serie perfetta e aver mancato un solo colpo nella seconda. In piena corsa poi Luigi Lodde, nel gruppo dei terzi con 48/50 (24/25, 24/25).

Domani, martedì 11 luglio, si svolgerà la seconda parte di qualificazioni. L’orario è previsto per le ore 9:00.

Foto: FITAV