Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: Cassandro centra il secondo posto nello skeet, vince Hansen

Arriva il primo podio per l’Italia del tiro a volo a Lonato del Garda, località della provincia di Brescia che sta ospitando questa settimana la sesta tappa di Coppa del mondo 2023. Nell’ultimo segmento della terza giornata di competizioni, lo skeet maschile, Tammaro Cassandro ha infatti conquistato una splendida seconda posizione, cedendo il passo soltanto al danese Jesper Hansen.

L’azzurro, dopo aver terminato le qualificazioni mandando a segno 124 piattelli su 125, mancandone dunque soltanto uno nella quarta serie, si è reso protagonista di una finale dei altissimo profilo, tenendo bene il ritmo serrato del nordico. Sono stati però cinque i colpi falliti da Tammaro, per la precisione 55/60, soltanto uno in meno rispetto al vincitore, abile a registrare 56/60.

A ottenere il terzo posto è stato invece il finlandese Eetu Kallionen, il quale ha rotto 47 piattelli su 50, precedendo Dustan Taylor, quarto con 37/40, lo statunitense Vincent Hancock, quinto con 28/30 e l’egiziano Azmy Mehelba, sesto con 18/20.

Si è dovuto arrendere agli shoot off invece Gabriele Rossetti, ottavo con 123/125 davanti ad Elia Sdruccioli (in lizza solo per il ranking) con lo stesso numero di piattelli rotti. Undicesima piazza poi per Luigi Lodde, il quale ha totalizzato 122/125. Da menzionare poi la davvero notevole prestazione di Erik Pittini, il quale ha centrato la secodna posizione in qualificazione con 124/125, sbagliando di fatto solo un colpo nella penultima serie, concorrendo però soltanto ai fini del ranking. Domani, giovedì 13 luglio, andrà in scena la gara dedicata allo skeet misto.

