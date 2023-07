Tiro a segno, Giochi Europei 2023: Italia di bronzo nella pistola automatica maschile a squadre

Medaglia di bronzo per l’Italia nell’ultima gara del tiro a segno in programma ai Giochi Europei 2023: nella pistola automatica da 25 metri maschile a squadre Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut e Massimo Spinella salgono sul gradino più basso del podio dopo aver battuto l’Ucraina, nella gara vinta dalla Francia sulla Repubblica Ceca.

La sfida per l’oro va alla Francia di Clement Bessaguet, Yan Chesnel e Jean Quiquampoix, che liquida per 16-2 la Repubblica Ceca di Martin Podhrasky, Matej Rampula e Martin Strnad. La Francia va sul 2-0, poi i cechi impattano in un paio di serie e lo score passa sul 4-2 per i transalpini. Da quel momento i francesi non concedono più nulla agli avversari e chiudono sul 16-2.

Nella finale per il bronzo l’Italia di Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut e Massimo Spinella liquida per 16-4 l’Ucraina di Pavlo Korostylov, Maksym Horodynets e Denys Kushnirov. Gli azzurri iniziano meglio e vanno sul 4-0, ma gli ucraini accorciano sul 2-4. L’Italia trova il 6-2, ma l’Ucraina riduce il gap sul 4-6. Le ultime cinque serie, però, sorridono tutte agli azzurri, che volano dritti fino al traguardo sul 16-4.

FINALE PER L’ORO

1 Francia 14 9 12 12 11 13 11 12 13 16

2 Repubblica Ceca 12 9 12 11 8 11 3 11 11 2

FINALE PER IL BRONZO

3 Italia 11 11 7 14 7 10 11 10 13 13 16

4 Ucraina 8 10 12 8 8 8 8 9 12 8 4

Foto: UITS