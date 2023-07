The Rugby Championship: il Sudafrica rischia, ma alla fine batte l’Argentina

Si è conclusa la The Rugby Championship e si chiude con la vittoria degli Springboks sull’Argentina, in un torneo vinto dalla Nuova Zelanda. Nel match conclusivo grandi emozioni, rimonte sfiorate e una vittoria di misura.

Match subito in salita per il Sudafrica, che dopo un minuto perde il mediano di mischia Williams e De Klerk deve entrare molto prima del previsto. E al 3’ fallo dei padroni di casa e Argentina che va per i pali con Carreras e punteggio che va sullo 0-3. Springboks molto fallosi e al 10’ allunga ancora dalla piazzola l’Argentina, ma al 12’ è un’infrazione sudamericana a dare i primi tre punti al Sudafrica per il 3-6. Resta, però, un match equilibrato e si deve arrivare al 19’, quando Etzebeth prende palla e sfonda per l’8-6 sudafricano.

Al 21’ è l’Argentina a perdere per qualche minuto una pedina importante, con Santiago Carreras che si infortuna ed esce, anche se solo temporaneamente. E al 26’ arriva la seconda meta sudafricana e questa volta è Damian de Allende a schiacciare e punteggio che sale sul 15-6. Prima dello scadere arriva il terzo calcio di Carreras che manda le squadre al riposo sul 15-9.

Match che non si sblocca a inizio ripresa, due tecnici che effettuano diversi cambi e Carreras manca dalla piazzola l’occasione di accorciare ancora il punteggio. Si arriva, così, al 70’, quando una serie di passaggi dei sudafricani libera Manie Libbok che va a schiacciare e sembra chiudere i giochi sul 22-9. C’è, però, ancora tempo per un cartellino giallo a Damian de Allende e in superiorità numerica va a segno Mateo Carreras, che però manca la trasformazione e punteggio che si fissa sul 22-14. E il match, che sembrava chiuso, si riapre quando Gonzalo Bertranou va a schiacciare al 79’, ma è troppo tardi e il Sudafrica vince 22-21.

Foto: LaPresse