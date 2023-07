Rugby, Test Match: Crowley “Aspetti positivi, ma c’è ancora da lavorare”

L’estate italiana è iniziata con una sconfitta per 25-13 a Edimburgo contro la Scozia, ma l’Italia vista al Murrayfield, seppur sperimentale, ha mostrato buone giocate e un’ottima difesa, soprattutto grazie a Zuliani e Ruzza. E alla fine del match ha analizzato quel che si è visto in campo il ct azzurro Kieran Crowley.

“Ci sono tante cose positive da poter prendere da questa partita. Avrei voluto vedere la vittoria, ma è andata così. Ho visto tanta energia, ci sono sicuramente cose da correggere, ma avremo tempo di lavorare in vista della prossima partita” le parole del ct azzurro.

“Abbiamo deciso di far giocare Pani dal primo minuto e sicuramente ha giocato bene. In quel ruolo ci sono Capuozzo, Pani, ma anche altre opzioni come Allan o Menoncello e avremo modo di scegliere la migliore nelle prossime partite” ha concluso Crowley.

Poi Federico Ruzza parla della sua prima da capitano. “Sicuramente ero emozionato a essere capitano in uno stadio speciale come questo, dove ho anche fatto il mio esordio. I miei compagni sono stati bravissimi, mi hanno dato una grossissima mano e siamo stati il più possibile concentrati momento dopo momento. Ovviamente dobbiamo migliorare su molte esecuzioni, come touche e mischia, ma ci sono tante buone cose, come una buona difesa”.

Foto: Getty Images per Federugby