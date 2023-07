Volley, l’Italia vola in Finale agli Europei Under 17! Belgio travolto, Cremoni trascina gli azzurri

L’Italia ha sconfitto il Belgio per 3-0 (25-12; 25-20; 25-19) e si è così qualificata alla Finale degli Europei Under 17 di volley maschile. La nostra Nazionale ha confermato il pronostico della vigilia a Podgorica (Montenegro) e ha travolto i Red Dragons, meritandosi ampiamente l’accesso all’atto conclusivo. Gli azzurri torneranno in campo domenica 30 luglio (ore 19.00) per fronteggiare la Bulgaria, che nell’altra semifinale ha regolato la Spagna con il massimo scarto.

L’Italia giocherà la Finale della rassegna continentale di categoria per la seconda volta nella storia (nel 2017 sconfisse il Belgio al tie-break in quel di Istanbul), mentre due anni fa concluse al quarto posto. I ragazzi di coach Monica Cresta hanno dominato il primo set, nella seconda frazione hanno controllato agevolmente la situazione, nel terzo parziale hanno preso il comando delle operazioni in avvio e hanno chiuso i conti in assoluta disinvoltura.

Prestazione sopra le righe da parte di Gianluca Cremoni (23 punti), affiancato dagli attaccanti Nicolò Garello (7 punti), Simone Bertoncello (6) e Manuel Zlatanov (7). Valida regia di Simone Porro che ha ben azionato anche i centrali Lorenzo Ciampi (11 punti, 6 muri) e Alessandro Benacchio (7, 2 muri). L’Italia ha dettato legge a muro (10 contro 5) e al servizio (4 ace contro 1), sfruttando anche i 19 errori degli avversari.

Foto: CEV