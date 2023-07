Tennistavolo, Giochi Europei 2023: ori a squadre per Romania tra le donne e Germania tra gli uomini

In Polonia è calato il sipario sul programma del tennistavolo ai Giochi Europei 2023: oggi si sono conclusi i tornei a squadre con la vittoria della Germania tra gli uomini e della Romania tra le donne. Va ricordato che l’Italia non si era qualificata alla manifestazione in queste specialità.

Nel torneo maschile l’oro è andato alla Germania, che ha regolato nella sfida per il titolo la Svezia per 3-1, vincendo i tre singolari dopo aver perso il doppio d’apertura, mentre il bronzo è stato conquistato dalla Francia, che ha piegato per 3-2 il Portogallo, con i transalpini vittoriosi negli ultimi due singolari dopo che i lusitani erano andati avanti 2-1.

Nel torneo femminile il titolo è stato conquistato dalla Romania, vittoriose per 3-2 sulla Germania nell’atto conclusivo, con le romene avanti 2-0, riprese dalle teutoniche sul 2-2 e poi vincenti nel singolare decisivo, mentre il bronzo è stato portato a casa dal Portogallo, che ha battuto la Francia con un netto 3-0.

Foto: LaPresse