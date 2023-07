Musetti-Varillas, Wimbledon 2023: quando si gioca, data, programma, orario, tv e streaming

Lorenzo Musetti affronterà Juan Pablo Varillas al primo turno di Wimbledon 2023. L’appuntamento è per lunedì 3 luglio, sarà il primo match sul Campo 14 alle ore 12.00. Sarà dunque il tennista italiano ad aprire le danze su quel campo per quanto riguarda il terzo Slam della stagione. Il toscano punta a farsi strada sull’erba britannica e a ottenere un risultato di tutto prestigio, degno di un giocatore che ormai orbita nella top-15 mondiale.

Il primo turno è sulla carta favorevole per l’attuale numero 15 del mondo, che partirà con i favori del pronostico contro il peruviano (attuale numero 60 del ranking ATP). C’è un solo precedente tra i due giocatori, risalente a pochi mesi fa: Varillas vinse per 6-4, 6-4 il quarto di finale del torneo di Buenos Aires sulla terra rossa. In palio il passaggio del turno e la possibilità di fronteggiare il vincente del confronto tra lo statunitense Isner e lo spagnolo Munar.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Varillas, primo turno di Wimbledon 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-VARILLAS, PRIMO TURNO WIMBLEDON 2023

Lunedì 3 luglio

12.00 Lorenzo Musetti vs Juan Pablo Varillas

PROGRAMMA MUSETTI-VARILLAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Luke Walker/Getty Images for LTA