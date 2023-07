Quando gioca Sinner a Wimbledon? Orario, programma, tv, avversario, streaming

Inizia finalmente Wimbledon. Il centro del mondo tennistico sarà all’interno dell’All England Club per le prossime due settimane, per poter assistere alle cavalcate che decreteranno i successori di Novak Djokovic ed Elena Rybakina. Subito in campo Jannik Sinner, che avrà l’onore di chiudere il programma della prima giornata contro Juan Manuel Cerundolo.

Un cognome conosciuto, ma non si tratta di Francisco, numero 19 al mondo e fresco vincitore di Eastbourne. Ad affrontare l’azzurro sarà il fratello minore, che salì alla ribalta nel 2021 quando, al debutto nel circuito maggiore, fece suo il torneo di Cordoba partendo dalle qualificazioni battendo in finale un vecchio volpone della terra come Albert Ramos-Vinolas. Da lì però, complice anche un infortunio all’anca, non è più riuscito a ripetersi.

Si tratta di un impegno sulla carta agevole per Sinner, che torna in campo dopo il ritiro nei quarti di finale ad Halle. Un forfait, quello contro Alexander Bublik, che è apparso più che altro precauzionale in una sfida che oramai sembrava già destinata a chiudersi in favore del kazako, più che derivante da un problema insormontabile. Ora il pensiero è tutto per Wimbledon, con la possibilità di fare strada ma senza assillarsi troppo.

Il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, primo turno di Wimbledon 2023, sarà l’ultimo previsto sul campo centrale, dopo l’apertura tra Pedro Cachin e Novak Djokovic alle 14.30 italiane ed il match femminile tra Venus Williams ed Elina Svitolina. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-CERUNDOLO, PRIMO TURNO WIMBLEDON 2023

Lunedì 3 luglio

14.30 Pedro Cachin-Novak Djokovic – primo turno uomini

a seguire Venus Williams-Elina Svitolina – primo turno donne

a seguire Jannik Sinner-Juan Manuel Cerundolo – primo turno uomini

PROGRAMMA SINNER-CERUNDOLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse