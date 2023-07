Tennis, Lorenzo Musetti pronto per Amburgo: “Voglio il bis dell’anno scorso, sono in forma”

Lorenzo Musetti è pronto per uno degli appuntamenti più importanti per quanto riguarda la sua stagione, ovvero il torneo di Amburgo. Un anno fa il tennista toscano si è aggiudicato il titolo sulla terra tedesca (primo successo in carriera) vincendo la finale contro Carlos Alcaraz e a questo punto proverà a centrare il bis, dopo i buoni spunti delle ultime uscite, come la semifinale di Båstad.

“Ovviamente non vedo l’ora di essere qui e provare a difendere il titolo – conferma il nostro portacolori – A Båstad ho disputato un bel torneo e la mia forma è buona”. (Fonte: TennisWorldItalia).

La mente del classe 2002 torna ad un anno fa: “Vincere il mio primo titolo mi ha dato molta fiducia in me stesso, è stato una sorta di inizio per me, uno dei momenti più belli della mia carriera. Mi ha confermato che posso avere successo a questo livello. Da allora sono diventato più solido e concentrato, anche fisicamente e mentalmente più forte, ma lavoro ogni giorno per continuare a migliorare”.

Dall’edizione 2022 a quella 2023. L’obiettivo per il carrarese è chiaro: “È stato unico vincere lo scorso anno ed è qualcosa di speciale tornare qui e mi piacerebbe molto vincere di nuovo il titolo. Questo è l’obiettivo”. Lorenzo Musetti si presenta ad Amburgo come testa di serie numero 3 e esordirà contro lo svedese Elias Ymer. Pericoli pubblici numeri uno? Casper Ruud (che lo ha eliminato a Båstad in semifinale) e Andrey Rublev, che il torneo svedese lo ha vinto.

Foto: LaPresse