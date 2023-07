ATP Umago 2023: esordio vincente per Dominic Thiem. Bene Cobolli che elimina Cilic

Si completa una fetta di prima giornata all’ATP 250 di Umago, in Croazia, uno degli eventi più rinomati se non altro in virtù della combinazione di posizione e storia del luogo. Già oggi è stato impegnato il più importante dei nomi al via, quello di Dominic Thiem.

L’austriaco fa il suo esordio con la vittoria nei confronti dell’argentino Facundo Bagnis per 6-4 7-5 e giocherà un interessante secondo turno con il numero 1 del seeding, il ceco Jiri Lehecka. La parte alta di tabellone è la stessa di Flavio Cobolli e Marin Cilic (a tal proposito, molto bravo l’azzurro a sfruttare una versione appena al rientro dell’ex vincitore Slam), ma anche di Matteo Arnaldi non in campo oggi.

Ancora in alto, invece, ad inaugurare il torneo è il confronto tra le wild card croate Dule Ajdukovic e Dino Prizmic, vinto dal secondo per 6-1 6-2. Nella stessa zona, per l’australiano Alexei Popyrin e il francese Benjamin Bonzi confronto di valido interesse vinto dall’aussie per 6-4 7-5.

Sull’altro campo, poi, spazio anche a Taro Daniel e Martin Landaluce, spagnolo classe 2006 da alcuni definito novello Alcaraz, ma sul quale occorre forse andare un po’ con cautela, considerati i risultati del 2023. L’iberico mostra però buone cose: il nipponico vince, ma per 1-6 7-5 6-2 e dopo aver rischiato anche nel secondo set il break di svantaggio.

ATP UMAGO 2023: RISULTATI DI OGGI

Prizmic (CRO) [WC]-Ajdukovic (CRO) [WC] 6-1 6-2

Thiem (AUT)-Bagnis (ARG) [Q] 6-4 7-5

Popyrin (AUS)-Bonzi (FRA) 6-4 7-5

Daniel (JPN)-Landaluce (ESP) [WC] 1-6 7-5 6-2

Cobolli (ITA) [Q]-Cilic (CRO) 6-4 6-3

Foto: LaPresse