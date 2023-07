Tennis, Jannik Sinner riprende ad allenarsi sul cemento a Montecarlo: il programma dell’altoatesino

Jannik Sinner ha preso la sua decisione: nessun torneo fino agli impegni nordamericani. L’altoatesino, uscito rinfrancato dal torneo di Wimbledon dove ha raggiunto la sua prima semifinale Slam in carriera, ha scelto di non cimentarsi nel torneo di Umago, dove vinse l’anno scorso in Finale contro Carlos Alcaraz, per presentarsi in buona forma in vista di eventi dal peso specifico superiore.

Il riferimento è ai Masters1000 di Toronto (7-13 agosto) e di Cincinnati (13-20 agosto) che precederanno gli US Open, in programma dal 28 agosto al 10 settembre a New York. Perché questa decisione? Sinner è consapevole di dover sfruttare ogni pausa possibile dal circuito per portare avanti gli allenamenti sia dal punto di vista tecnico che soprattutto da quello fisico.

Non è un mistero che nella strutturazione del suo corpo ci sia ancora molto da fare e Jannik deve assolutamente continuare nella propria crescita. Il suo tennis, fatto di grande aggressività, ha bisogno di essere ben supportato da una buona forma e dalla capacità di spingere con continuità. In sostanza, esprimere quel gioco che gli aveva permesso in primavera di mettere insieme riscontri di un certo livello.

CALENDARIO JANNIK SINNER

7-13 agosto Masters1000 Toronto

13-20 agosto Masters1000 Cincinnati

28 agosto-10 settembre US Open

A questo proposito, il giocatore italiano è stato immortalato sui social, nel corso degli allenamenti con il tennista norvegese Alexander Kjaer, sul cemento del Monte-Carlo Country Club. Preparazione sul duro proprio per essere in feeling con la superficie in questione, visto il suo calendario.

Una parte di stagione che potrebbe essergli favorevole, intenzionato a fare molto bene per assicurarsi la qualificazione alle ATP Finals di Torino, suo grande obiettivo di questo 2023.

