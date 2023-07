Tennis, Filippo Volandri fa un bilancio: “Confortanti i risultati a Wimbledon e in Coppa Davis…”

Tempo di bilanci per Filippo Volandri dopo che è calato il sipario su Wimbledon. Secondo quanto dichiarato dal capitano non giocatore di Coppa Davis, ai microfoni di SuperTennis, i riscontri sono stati confortanti per il tennis italiano: “Sinner ha raggiunto la sua prima semifinale in un Major, Musetti ha dimostrato di aver preso confidenza con questa superficie, così come è stato assai importante il ritorno di Matteo Berrettini, che dopo essersi aggiudicato il derby con Lorenzo Sonego è giunto agli ottavi, disputando un buon match anche con lo scatenato Carlos Alcaraz“, le parole del toscano.

Una situazione che può proiettare con fiducia alla fase a gironi della Davis, che vedrà l’Italia affrontare a Bologna, dal 12 al 17 settembre, Canada, Cile e Svezia. “Ancora una volta mi trovo ad avere l’imbarazzo della scelta, e questo vale pure per il doppio ora che è rientrato nel tour anche Fabio Fognini. Proprio il doppio, in un format del genere, è diventato un punto determinante, aspetto da tenere in considerazione nelle convocazioni“, ha sottolineato Volandri.

In questo discorso sarà fondamentale anche capire come i tennisti usciranno dagli US Open, che precederà l’impegno con la maglia azzurra: “Saranno importanti le indicazioni che emergeranno dallo swing americano sul cemento, con i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e poi gli US Open, un mezzo e mezzo davvero intenso da qui a inizio settembre. E poi per tutti gli appassionati appuntamento a Bologna dove avremo bisogno del loro caloroso sostegno, come già lo scorso anno, per provare a raggiungere la fase finale“, ha concluso il capitano di Davis.

Foto: LaPresse