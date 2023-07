Tennis, Elisabetta Cocciaretto già sicura del best ranking, il successo a Losanna vale la top 30

Il 2023 potrebbe essere la cosiddetta breakout season di Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana sta finalmente facendo venire fuori tutto il suo talento dopo un paio d’anni davvero difficili a causa di numerosi acciacchi, imponendosi così all’attenzione internazionale.

Fra pochi minuti scenderà in campo sulla terra rossa di Losanna per giocarsi il titolo svizzero contro la francese Clara Burel. Per l’azzurra è la terza finale della sua stagione, dopo il ko nel 250 di Hobart a gennaio contro Lauren Davis (7-6 6-2) ed il successo contro Sara Errani nel 125 di San Luis Potosì (5-7 6-4 7-5).

Dopo i tre successi in carriera nei 125K, ora Elisabetta va a caccia di quello che potrebbe essere il primo grande successo nel circuito maggiore. Ma, in qualunque caso, l’azzurra ha la consapevolezza di aver raggiunto il suo best ranking grazie alla settimana svizzera.

Al momento Cocciaretto, che partiva dalla quarantaduesima posizione in classifica, ha guadagnato 150 punti nella classifica, salendo fino alla trentunesima posizione del ranking e guadagnando undici posizioni. In caso di successo incamererebbe altri 100 punti, superando anche Mayar Sherif e diventando la numero 30 al mondo con 1420 punti complessivi. Un piazzamento che le permetterebbe di essere testa di serie al prossimo US Open, ma che dovrà essere difeso nel mese di agosto, con le unghie e con i denti.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo