Scherma, l’Italia chiude il Mondiale con una bastonata: fiorettisti eliminati da Hong Kong ai quarti

Sfuma la possibilità per l’Italia di eguagliare il record di medaglie ai Mondiali di scherma. Purtroppo la rassegna iridata di Milano si conclude amaramente per la spedizione azzurra con l’eliminazione clamorosa della squadra di fioretto maschile nei quarti di finale. L’Italia si ferma a dieci medaglie, con il record di undici a Il Cairo 1949 e a Catania 2011.

Davvero surreale quello che è successo in pedana, con il quartetto azzurro composto da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Alessio Foconi sconfitto per 45-40 da Hong Kong. Una sconfitta inaspettata anche per la modalità in cui è arrivata.

Dopo un un iniziale difficoltà, l’Italia aveva trovato quello che sembrava l’allungo decisivo con Marini e Macchi. Il campione del mondo è salito in pedana sul 35-27, ma si è preso contro un incredibile 13-4 da parte di Choi. Purtroppo Garozzo ha confermato le difficoltà del suo Mondiale e ha perso anche lui il suo assalto 5-1 contro Cheung. Da sottolineare poi che a fine assalto si è scatenato anche un parapiglia tra le due squadre, per un’esultanza provocatoria da parte degli atleti di Hong Kong e dello staff tecnico verso il pubblico e la panchina italiana.

Adesso per l’Italia si apre il tabellone dai piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Gli azzurri affronteranno la Cina e almeno proveranno a concludere in quinta posizione.

FOTO: Bizzi/Federscherma