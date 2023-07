Tennis, dopo la racchettata nella Finale di Wimbledon, arriva la multa per Novak Djokovic

Ci sono momenti nel tennis che segnano un game, un match, oppure un intero torneo. Fotogrammi che sanciscono una linea di demarcazione netta tra vittoria e sconfitta. Anche nel caso della Finale di Wimbledon edizione 2023 un istante simile l’abbiamo vissuto e, effettivamente, ha fatto capire come uno dei due grandi rivali stesse vivendo un attimo di grande frustrazione.

Novak Djokovic, perchè ovviamente è del fuoriclasse serbo che stavamo parlando, si è lasciato andare ad un gesto di rabbia che, solitamente, non gli appartiene. Sono i suoi avversari che, molto spesso, escono dal campo abbattuti per un punto perso, un break incassato o una sconfitta. In questo caso il nativo di Belgrado, invece, ha fatto notizia per qualcosa avvenuto nel corso del quinto set della splendida Finale (poi persa) contro Carlos Alcaraz.

Al termine del terzo gioco del parziale conclusivo, infatti, il tennista spagnolo ha piazzato il break a Nole che, capendo il momento (e mangiandosi le mani per una occasione sprecata nel turno precedente), ha deciso di andare a colpire il paletto di destra della rete del Centre Court con una violenta racchettata. Lo strumento è finito immediatamente ko, mentre il serbo è andato a sedersi, beccandosi un inevitabile “warning” da parte dell’arbitro.

Il quinto set ha preso in quell’istante la direzione di Carlitos Alcaraz che, in un colpo solo, ha interrotto l’imbattibilità di Djokovic sul Centrale (10 anni) gli ha impedito di raggiungere il record di successi ai Championships di Roger Federer (8 trionfi per lo svizzero contro i 7 di Nole) e, non ultimo, ha distrutto i sogni del rivale per l’ennesimo assalto al Grande Slam della sua carriera.

Come se non bastasse, poi, le brutte notizie non sono finite per il classe 1987. Come ha rivelato la BBC, infatti, l’All England Club ha sanzionato Djokovic con una multa che ammonta a 6.117 sterline (7.115 euro per essere più precisi), che ovviamente saranno scalate dall’assegno di 1 milione e 175mila euro che gli spetta in quanto finalista a Church Road. Spiccioli, quindi, ma che non potranno che assomigliare a sale sulla ferita per Nole, che ne siamo certi, ripenserà a lungo a questo ko…

Foto: LaPresse