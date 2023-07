Tennis, Alcaraz elegge il suo rivale: “Non ho paura di dire che è Sinner: ci giocheremo i grandi tornei per tutta la carriera”

In un’intervista rilasciata a TyC Sports, il tennista iberico Carlos Alcaraz, fresco vincitore a Wimbledon e numero 1 ATP, ha rivelato di avere un rivale che lo manterrà motivato e lo farà migliorare per tutta la carriera, e questo avversario è l’azzurro Jannik Sinner.

Allo spagnolo è stato chiesto quanto sia importante avere rivali che lo costringano a dare il massimo ed a migliorarsi in maniera costante, come accaduto tra Federer, Nadal e Djokovic nel recente passato. Il murciano non ha avuto dubbi nell’indicare quella che potrebbe essere la sua nemesi.

Queste le parole dello spagnolo: “In questo momento ritengo di avere un rivale con quelle caratteristiche e non ho paura di dirlo, è Jannik Sinner. Abbiamo giocato partite incredibili su grandi palcoscenici e, con il passare degli anni, avremo battaglie ancora migliori per i grandi titoli“.

Foto: LaPresse