Wimbledon, la speranza di Puppo: “Sinner ci farà divertire con Djokovic, mi aspetto 2 set molto lottati, poi…”

Ci si avvia alla fase calda. Sono noti i nomi dei semifinalisti di questa edizione 2023 di Wimbledon. Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Novak Djokovic e Jannik Sinner saranno i tennisti che si confronteranno per conquistare l’ambito trofeo dello Slam di Londra. I favoriti del pronostico, per approdare in Finale, sono per lo spagnolo e il serbo, che per qualità e rendimento nel corso del torneo hanno dato maggior rassicurazioni a riguardo.

Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, su Sport2U (in collaborazione con OA Sport), Dario Puppo (telecronista Eurosport) si è dedicato a un’analisi a 360° di quanto accaduto. Particolare attenzione è stata data alla partita tra l’americano Christopher Eubanks e Medvedev, con il russo costretto al quinto set da un tennista decisamente particolare e con un dato sui vincenti impressionante.

Vero è che l’incontro di cartello fosse l’ultimo quarto di finale tra Alcaraz e Holger Rune e il parere di Puppo è stato molto chiaro: “Non mi è piaciuta la prestazione di Carlitos nel primo set: troppo indeciso nelle esecuzioni. Un’incertezza che avrebbe potuto costargli la prima frazione, anche se Rune non ha mai dato la sensazione di poterne realmente approfittare. Tra l’altro, per lui, è un’altra sconfitta nei quarti di un torneo importante, quindi è un qualcosa che capita anche ad altri…“, le considerazioni del collega di Eurosport.

Allargando il discorso: “La prestazione di oggi di Alcaraz, per me, è un passo indietro rispetto a quella offerta contro Berrettini. Certo, una volta vinto il primo set, ha saputo giocare alla grande i punti importanti e chiuso in tre. Questa dote per un tennista così giovane è clamorosa“.

Puppo ha poi parlato anche di Sinner e della sua sfida difficile contro Djokovic: “Sicuramente, Jannik non potrà permettersi un passaggio a vuoto come contro Safiullin, ma io sono sicuro che contro Nole avrà un approccio molto diverso. Ci farà divertire l’altoatesino, mi aspetto due set molto lottati, poi vedremo come finirà…“.

Foto: LaPresse