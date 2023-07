“Saranno Campioni”: Candela Sanchi, il nuovo gioiellino del tennistavolo azzurro

Il tennistavolo italiano attualmente sta faticando un po’ per trovare giovani talenti. Per questo motivo, in questa come in altre discipline, con una base di praticanti insufficiente nel Bel Paese, si deve andare a cercare al di fuori dalle nostre frontiere. Spesso nelle comunità all’estero esistono giovani oriundi dotati di grande talento, da cui attingere, perché sono italiani a tutti gli effetti, con tanto di passaporto tricolore. Uno di questi casi specifici corrisponde a quello dell’italo-argentina Candela Sanchi.

Candela Sanchi, classe 2008, ha iniziato con il tennistavolo all’età di 7 anni, rappresentando il suo Paese di nascita agli inizi (come ad esempio nel 2019, giocando il Torneo Sudamericano in Ecuador con la rappresentativa argentina Under 11). Dopodiché, verso la metà del 2022, si è trasferita in Italia assieme alla famiglia (anche suo fratello Tomas di 19 anni gioca per la Nazionale giovanile italiana). In Argentina era tesserata per il Club Mendoza de Regatas – storico sodalizio sportivo -, mentre in Italia appartiene alla società Tennistavolo Torino.

Già quando giocava in Sudamerica, Sanchi doveva spesso disputare tornei nazionali ed internazionali con rivali delle categorie superiori, Under 17 e 19, per mancanza di rivali degne e per manifesta superiorità su quelle appartenenti alla sua fascia d‘età. Una volta approdata in Italia, la concorrenza è ovviamente aumentata, soprattutto nei tornei del Vecchio Continente, ma la sua consapevolezza la sta facendo conoscere agli addetti ai lavori.

Prova di ciò sono i diversi tornei internazionali in cui ha brillato la 15enne. Il primo risultato di rilievo è arrivato nel giugno 2022, con lo splendido secondo posto nel WTT Youth Contender di Salta, nella categoria superiore delle Under 17, perdendo soltanto in finale contro la peruviana Noelia Colque. A novembre, invece, ha conquistato i quarti di finale Under 15 al WTT Youth Contender di Lignano, perdendo con la futura vincitrice del torneo, l’indiana Hardee Chetan Patel.

In questo 2023 sono continuate le grandi performance dell’italo-argentina. Verso la fine di maggio ha partecipato a due tornei WTT Youth Contender in terra sudamericana (Asunción e Rosario): in Paraguay ha vinto nel singolare Under 15, battendo in finale per 3-0 (11-2, 12-10, 11-8) la cilena Catalina Ramirez. Dopodiché, in Argentina ha ottenuto il terzo posto nel singolare Under 17 e si è piazzata seconda nell’Under 15. Tutto ciò condito dal doppio titolo tricolore di quinta e quarta categoria, ottenuti lo scorso mese di giugno agli Assoluti di Riccione.

Attualmente, nel ranking di giugno 2023 della ETTU (European Table Tennis Union) l’azzurrina occupa il 32° posto (con un balzo di ben 25 posizioni) nel ranking europeo Under 17, mentre in quello Under 15 occupa la 27ma piazza (+8). In entrambi i casi, però, pesano le sue assenze agli Europei ed in altri importanti tornei del 2022, dunque la classifica potrebbe essere addirittura migliore di quella attuale. Sicuramente si tratta di un rinforzo importante per tutto il movimento pongistico azzurro, che fa sognare un futuro da protagonista.

LE PUNTATE PRECEDENTI DI ‘SARANNO CAMPIONI’

Maurizio Contino

Foto: comunicato stampa FITET