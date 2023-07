Tennis, Carlos Alcaraz: “E’ stato difficile, ma non ho mai smesso di crederci”

Dopo più quattro ore di gioco Carlos Alcaraz ha superato al terzo turno di Wimbledon 2023 il cileno Nicolàs Jerry, vincendo dunque con il risultato di 6-3 6-7 6-3 7-5. Un match complicatissimo per Carlitos che, dopo un buon avvio, ha subito la rimonta del sudamericano, oggi davvero arrembante al servizio (ben 15 ace) e davvero audace nel mandare in crisi momentanea il numero 1 al mondo.

Non il miglior biglietto da visita per lo spagnolo che, da molti, è additato come unico verso sfidante di Novak Djokovic nei Championships. Dopo avere vinto il Queen’s il tennista murciano confidava in un cammino spedito a Church Road ma, per quanto visto oggi, nella seconda settimana dovrà crescere ancora parecchio per raggiungere l’atto conclusivo.

Intervenuto ai microfoni dei media, l’iberico ha rimarcato l’importanza dell’aspetto psicologico in una partita come questa: “(la chiave) è stata essere concentrati e non smettere di crederci. E’ stato molto difficile- ha detto Alcaraz – Nico è un grande giocatore; merita di essere al top. Sono molto contento del mio livello”.

Ricordiamo che il fuoriclasse iberico agli ottavi di Finale sfiderà il vincente tra il nostro Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Il vincitore dello US Open 2022, nonché numero uno del mondo, prosegue il suo percorso a Wimbledon, ma sa perfettamente che dovrà elevare il suo livello di gioco su erba se vorrà superare il prossimo turno.

Foto: LaPresse