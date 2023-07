Atletica, Federica Del Buono convince al debutto sui 5000 e sfiora la top-10 italiana

Federica Del Buono ha fatto il proprio debutto sui 5000 metri. L’azzurra si è cimentata per la prima volta in carriera su questa distanza, chiudendo con il tempo di 15:18.36 a Oulu (Finlandia). La vicentina, specialista dei 1500 metri (distanza che l’ha vista protagonista a Olimpiadi e Mondiali), ha tagliato il traguardo in terza posizione alle spalle della giapponese Nozomi Tanaka (14:53.60) e della padrona di casa Camilla Richardsson (15:11.63). La carabiniera ha sfiorato l’ingresso nella top-10 italiana di sempre, piazzandosi in undicesima posizione nella speciale classifica.

Federica Del Buono ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Non pensavo di correre così bene e sono molto felice perché non avevo una preparazione specifica alle spalle, ma ho preferito fare una gara anziché un allenamento lungo e questo mi ha aiutato dal punto di vista mentale. Dopo un avvio lento mi sono trovata davanti e ho tirato, poi sono riuscita comunque a reagire con un buon ultimo giro, il più veloce della mia gara, in condizioni non facili con tanto vento. Sono curiosa di vedere cosa posso fare su queste distanze, ma punto sui 1500 per questa stagione”. Nello stesso meeting Sara Jemai ha chiuso al quarto posto la gara di giavellotto con un lancio da 52.72 metri.

Foto: Colombo/FIDAL