Tabellone Final Eight Nations League volley: accoppiamenti, incroci, calendario, programma. C’è l’Italia!

Si è delineato il tabellone della Final Eight della Nations League 2023 di volley maschile, che andrà in scena a Gdansk (Polonia) dal 19 al 23 luglio. Le migliori otto squadre della fase preliminare si sono qualificate per gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante. L’Italia è riuscita a staccare il biglietto, forte di nove successi che sono valsi il quarto posto in classifica generale e dunque la sfida contro l’Argentina, quinta in graduatoria.

La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per battere i sudamericani e meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente della sfida tra gli USA (vincitori della fase preliminare) e la Francia (ottava in classifica). Dall’altra parte del tabellone, invece, il Giappone se la dovrà vedere contro la Slovenia, mentre la Polonia darà vita a un pirotecnico big match contro il Brasile. Di seguito il tabellone, il calendario, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Eight della Nations League 2023 di volley maschile.

TABELLONE FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY

[1] USA vs [8] Francia

[4] Italia vs [5] Argentina

[2] Giappone vs [7] Slovenia

[3] Polonia vs [6] Brasile

CALENDARIO FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 19 luglio

17.00 Quarto di finale 1: USA vs Francia

20.00 Quarto di finale 2: Italia vs Argentina

Giovedì 20 luglio

17.00 Quarto di finale 3: Giappone vs Slovenia

20.00 Quarto di finale 3: Polonia vs Brasile

Sabato 22 luglio

17.00 Semifinale 1

20.00 Semifinale 2

Domenica 23 luglio

17.00 Finale per il terzo posto

20.00 Finale Nations League 2023 volley maschile

PROGRAMMA FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.

Foto: FIVB