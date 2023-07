Surf, Corona Open J-Bay 2023: vittorie di Filipe Toledo e di Lakey Peterson. Fioravanti qualificato a Parigi 2024

Finita nell’album dei ricordi la nona tappa del Championship Tour 2023 di surf. Il Corona Open J-Bay ha eletto re e regina della tavola in questa edizione 2023 e ci si riferisce al brasiliano Filipe Toledo e all’americana Lakey Peterson, che con le loro evoluzioni sono stati in grado di interpretare meglio degli altri le onde di Jeffreys Bay, a Eastern Cape (Sudafrica).

Nel round sudafricano è spettato a uno degli alfieri della fortissima compagine verdeoro piazzare il sigillo. Toledo, già a segno quest’anno al Surf City El Salvador Pro e all’Hurley Pro Sunset Beach, ha dato conferma della sua classe nell’atto conclusivo contro l’australiano Ethan Ewing. Con una prima onda da 8.83 e una quinta da 9.93, il sudamericano ha dominato la Finale, totalizzando 18.76 rispetto al 12.60 dell’avversario. Toledo, dunque, guida le fila del ranking mondiale a precedere proprio Ewing.

Liete notizie sono arrivate anche per Leonardo Fioravanti. Il surfista romano, fermatosi agli ottavi di finale di questa tappa, sconfitto di misura dall’australiano Jack Robinson (14.00 a 13.54), ha comunque avuto la certezza di staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. I 3320 punti ottenuti in questo nono round del Tour hanno permesso a Leo di occupare attualmente la nona posizione nella classifica mondiale.

Tuttavia, tenendo conto di una sola tappa al termine del massimo circuito internazionale, a precedere le Finali di settembre in California, e del suo settimo posto nel ranking in ottica olimpica (perché davanti a lui ci sono quattro surfisti brasiliani e solo i migliori due avranno il diritto di gareggiare ai Giochi), con 10 pass a disposizione il nostro portacolori si è conquistato il diritto a gareggiare nella rassegna a Cinque Cerchi.

Tra le donne è arrivata l’affermazione dell’americana Peterson, impostasi nella Finale contro l’australiana Molly Picklum: 14.77 per la surfista degli States, rispetto al 13.50 dell’aussie. Per Peterson è la prima vittoria stagionale, dopo diversi piazzamenti nella top-5, tra ci il terzo posto nella prima uscita stagionale del Billabong Pro Pipeline. Nella classifica mondiale, Lakey è sesta, mentre Picklum è quarta in un ranking in cui Carissa Moore (sconfitta da Pickum in semifinale nel round sudafricano) è in vetta. Si pensa ora al 10° appuntamento stagionale a Tahiti (11-20 agosto).

Foto: LaPresse