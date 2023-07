Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari Superpole e gara-1, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 1° luglio, giornata piuttosto intensa a Donington (Gran Bretagna), sede del sesto round del Mondiale 2023 di Superbike. Su uno dei tracciati più iconici del Motorsport, assisteremo alle prove libere 3, alla Superpole e a gara-1 di questo appuntamento della massima competizione su due-ruote delle derivate di serie.

Fari puntati sulla Ducati e su Alvaro Bautista, che finora hanno dominato in campionato. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha voglia di allungare la striscia vincente, dando ancor di più un connotato ducatista alla stagione. Vorranno rovinare la festa all’iberico, in particolare, la Yamaha e la Kawasaki, puntando le proprie fiches sul turco Toprak Razgatliouglu e su Jonathan Rea, costretti a dare una risposta a Bautista per quanto è accaduto nei fine-settimana iridati precedenti. Si spera che anche in casa Italia, tra i centauri, ci sia una scossa. Il riferimento è a Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e a Danilo Petrucci.

Il sabato del GP di Gran Bretagna, sesto appuntamento del Mondiale 2023 di Superbike, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Summer (201), solo per Gara-1 in quest’ultimo caso, in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista anche la diretta in chiaro su TV8, ma esclusivamente di Gara-1 e non della Superpole, che invece sarà coperta a pagamento da Sky Sport.

Vi sarà, ovviamente, in diretta streaming su tv8.it la trasmissione di gara-1. Giova ricordare che la FP3 non godrà della trasmissione televisiva e streaming né di Sky Sport e né di TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della Superpole e della prima manche.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2023

Sabato 1° luglio

Ore 10.00-10.30 Prove libere 3

Ore 12.10-12.25 Superpole – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00 Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky); Sky Sport Summer (201) e TV8 in chiaro solo per Gara-1.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; su TV8.it in chiaro solo di Gara-1.

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Valerio Origo