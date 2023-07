Superbike, Danilo Petrucci: “Sono davvero contento per il primo podio, la confidenza sta crescendo”

Una domenica da ricordare a Donington Park per Danilo Petrucci, che si è tolto finalmente la soddisfazione di conquistare il suo primo podio della carriera nel Mondiale Superbike arrivando 3° con una grande rimonta in gara-2 nel Gran Premio di Gran Bretagna 2023, sesto appuntamento stagionale del massimo campionato riservato alle derivate di serie.

Il 32enne ternano, dopo aver visto da vicino la top3 sabato in gara-1, ha sfruttato l’occasione nella seconda manche domenicale con una notevole progressione sulla sua Ducati regalando al team Barni un risultato che mancava da cinque anni. Petrux ha saputo esaltarsi su un tracciato vecchio stile come Donington, ma a questo punto il suo prossimo obiettivo sarà quello di provare a confermarsi anche in altri contesti.

“Sono davvero contento specialmente per il mio team e per me stesso. Appena due round fa, a Barcellona, mi sono detto ‘è più tosta di quanto pensassi’. Abbiamo fatto un bel lavoro. Dopo la Superpole Race non avevo delle gran sensazioni. A metà gara-2 ero piuttosto lontano ma poi ho trovato davvero un ottimo passo. Nella parte scorrevole ero davvero veloce mentre non lo ero in chicane e al tornante, ed è lì che puoi fare dei sorpassi. Per me è stato davvero difficile. Non mi aspettavo di conquistare oggi il mio primo podio”, ha dichiarato l’ex pilota MotoGP.

“In gara-1 non avevo il passo. Ho ripreso Johnny (Rea, ndr) dato che ha fatto due o tre giri non perfetti ma alla fine non avevo un bel feeling con la moto. Oggi ho sentito l’odore del podio e mi sono detto ‘devo provarci’. È stato bello dato che ho passato Gerloff, Locatelli e Lowes, mi sono detto ‘no, Johnny di nuovo per il podio… in Inghilterra, un sei volte campione del mondo e 250 podi… come posso farcela!?’. Ho immediatamente trovato un modo e l’ho passato. Avevo davvero un ottimo passo. Abbiamo fatto una piccola modifica di set-up. La confidenza sta crescendo”, ha aggiunto Petrucci dopo la domenica inglese.

Foto: Valerio Origo