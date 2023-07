Su che canale vedere Real Madrid-Milan? Calendario, programma, orario e streaming

Il Milan inizia la sua tournée negli Stati Uniti, dopo aver praticamente stravolto la propria squadra. Gli innesti di Noah Okafor, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic e quello futuro di Samuel Chukwueze consegnano a Stefano Pioli una squadra che vuole dire la sua su ogni fronte, il primo approccio stagionale sarà con il Real Madrid ci Carlo Ancelotti.

Le due squadre più titolate d’Europa, che combinano assieme 21 Champions League, si affronteranno al Rose Bowl di Pasadena, che non regala troppi ricordi positivi a Carlo Ancelotti e ai tifosi italiani: fu infatti il teatro della finale dei Mondiali 1994, vinta dal Brasile ai rigori contro gli azzurri.

Il match tra Milan e Real Madrid inizierà alle 4.00 italiane del 24 luglio; a garantire la messa in onda televisiva della partita sarà Sky Sport Summer, canale 201 della piattaforma satellitare. A trasmettere invece in streaming saranno NOW Tv, Sky Go e DAZN.

REAL MADRID-MILAN, IL CALENDARIO

24 luglio

4.00 Real Madrid-Milan – Pasadena

REAL MADRID-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201 Sky)

Diretta Streaming: NOW, Sky Go, DAZN

Foto: LaPresse