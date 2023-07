Spagna-Italia, semifinale Europei Under 19: infortunati, diffidati e squalificati. Chi non può giocare stasera

Oggi sarà una giornata decisiva: si giocherà un’altra partita da dentro o fuori per l’Italia Under 19 di Alberto Bollini. La nostra Nazionale in data odierna, giovedì 13 luglio e partire dalle ore 21.00 all’interno del National Stadium di Tà Qali, se la vedrà con la Spagna pari età condotta da José Lana per la semifinale degli Europei Under 19 (LEGGI QUI). Un incontro interessantissimo tra due formazioni che sanno giocare a calcio e anche bene. Lo hanno dimostrato, non a caso, durante la fase a gironi. I giovani azzurri sono arrivati secondi nel proprio gruppo ma nella partita decisiva contro la Polonia, hanno cacciato fuori gli artigli.

Le giovani Furie Rosse invece, sono giunte al primo posto nel Gruppo B, davanti alla Norvegia, altra squadra che disputerà la semifinale con il Portogallo sempre oggi ma alle 18.00. Per quanto riguarda le assenze odierne, specialmente in casa Italia, spicca quella di Ndour che, durante il match contro i polacchi, ha ricevuto un cartellino giallo: era diffidato e non prenderà parte all’incontro delicato con gli spagnoli. Buone notizie invece per quanto riguarda Lipani che è tornato a disposizione dopo dopo il rosso rimediato con il Portogallo.

Vediamo da vicino le probabili formazioni delle due squadre. Come già anticipato, Alberto Bollini, non potrà contare su Ndour. In porta troveremo ancora il solito Mastrantonio. I quattro di difesa saranno Kayode, L.Dellavalle, Regonesi e Missori. A centrocampo spazio poi a Pisilli, Lipani e Faticanti, mentre in avanti ci saranno Hasa, Esposito e Vignato per provare a far male a una solida Spagna.

Passiamo adesso alla Spagna scenderà in campo con un 4-4-2. In porta ci sarà Iribarne. Il quartetto difensivo invece, dovrebbe essere composto da Fresneda, Casas, Gasiorowski e Alex Valle. I quattro a centrocampo poi, dovrebbero essere Gonzalo, Angel, Palacios e Dani Perez. In avanti il tandem d’attacco per José Lana sarà composto da Akomach e Barberà. Ora non resta che aspettare il calcio d’inizio ufficiale del match.

Foto: LaPresse