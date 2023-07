Rai 1, Rai 2 o RaiSportHD: dove vedere in tv Italia-Spagna, semifinale Europei Under 19

L’Italia di Alberto Bollini si gioca un posto nella finale degli Europei Under 19 di scena a Malta. Ad interporsi tra l’ultimo atto e gli azzurrini ci saranno i pari età della Spagna otto volte campioni di categoria, l’ultima nel 2019, quando superarono la Francia ai rigori.

L’Italia, che ha al suo attivo un solo titolo datato 2003, non raggiunge la finale dal 2018, da quando la squadra guidata ai tempi da Federico Guidi e che poteva vantare giocatori come Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo, Davide Frattesi, Gianluca Scamacca e Moise Kean, venne sconfitta dal Portogallo per 4-3 in un match mozzafiato. Ora, dopo aver strappato con le unghie e con i denti la qualificazione in semifinale, se la vedrà con i favoriti d’obbligo della competizione, che hanno chiuso il gruppo B comodamente in testa con sette punti.

Il match tra Italia e Spagna Under 19 verrà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport, canale 58 del Digitale Terrestre, dalle ore 21.00, preceduto dal match tra Portogallo e Norvegia alle ore 18.00. La sfida sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, servizio streaming della televisione nazionale, e su Uefa.tv. OA Sport garantirà invece la DIRETTA LIVE testuale del match.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA U19 (13 LUGLIO)

Giovedì 13 luglio

Ore 21.00 Italia-Spagna – Diretta tv su Rai Sport (58 Digitale Terrestre). Diretta streaming su Rai Play e UEFA.tv. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA U19: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Italia-Spagna:

Diretta tv: Rai Sport (58 Digitale Terrestre)

Rai Sport (58 Digitale Terrestre) Diretta streaming: Rai Play, UEFA.tv.

Rai Play, UEFA.tv. Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse