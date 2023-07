Sorteggio Champions League 2023-2024: quando si svolge? Data, programma, fasce, orario, tv e streaming

Si è da poco conclusa l’edizione 2022/23 della UEFA Champions League, ma si pensa a quella che verrà, quella 2023/24.Poco più di un mese fa, per l’esattezza un mese e due giorni fa, si è giocata l’ultima partita della massima competizione europea per club. L’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola si sono affrontate e, per la prima volta nella propria storia, i Citizens hanno sollevato al cielo la Coppa dalle grandi orecchie.

Ma adesso è già tempo di pensare alla prossima Champions League, l’ultima con 32 squadre perché dall’edizione 24/25 si giocherà con 36 squadre all’interno della competizione. E le fasce per il sorteggio che verrà sono già note: nella prima troveremo il Napoli Campione d’Italia, il Barcellona, il Manchester City (campione in carica) e ancora il Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord. Per pescare le altre italiane invece, bisogna guardare in seconda e terza fascia. L’Inter di Simone Inzaghi si trova infatti in seconda fascia assieme a squadre come il Borussia Dortmund o, a sorpresa, il Real Madrid.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

La Lazio di Sarri invece, partirà dalla terza fascia insieme a Salisburgo e soprattutto Milan, oltre alla Stella Rossa e altre squadre da determinare (si stanno giocando in questi giorni infatti, i turni preliminari). L’edizione 2023/24 di UEFA Champions League si concluderà a Londra nello stadio di Wembley. Ma quando ci sarà il sorteggio della fase a gironi? Il sorteggio si terrà giorno 31 agosto e verrà trasmesso da Sky e da Mediaset (canale da definire).

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa più quattro da determinare

più quattro da determinare Quarta fascia – Lens, Union Berlino più sei da determinare

Foto: LaPresse