Sollevamento pesi, subito 6 medaglie azzurre agli Europei Junior/U23 grazie a Delia e La Barbera

Bottino trionfale per l’Italia al termine della seconda giornata dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di sollevamento pesi 2023, in corso di svolgimento a Bucarest fino al 2 agosto. L’avventura azzurra nella capitale rumena si è aperta quest’oggi con i primi tre atleti in gara, che hanno subito regalato al movimento tricolore la bellezza di sei medaglie complessive.

Ripercorrendo in ordine cronologico le emozioni del day-2 in casa Italia dobbiamo partire dalla splendida prestazione di Celine Ludovica Delia nella categoria juniores fino a 55 kg. La diciassettenne veronese ha ingaggiato un bellissimo testa a testa con la quotata padrona di casa Andreea Cotruta (più grande di due anni rispetto alla nostra portacolori), mettendosi al collo l’argento di totale con 194 kg e altre due medaglie di specialità.

Delia ha chiuso in seconda posizione l’esercizio di strappo con 84 kg, a -4 dalla misura ottenuta dalla campionessa europea senior in carica. La giovane promessa azzurra ha poi provato a mettere sotto pressione Cotruta nello slancio, alzando 110 kg in seconda prova e fallendo l’ultima a 115 kg, conquistando comunque un prezioso oro nel clean and jerk. La rivale rumena ha pareggiato i conti nello slancio a 110 kg (argento di specialità), conservando 4 kg di margine nel concorso generale e trionfando quindi con 198 kg di totale.

Bel Paese sul tetto d’Europa in seguito nei -55 kg Under 23 grazie a Federico La Barbera, che ha centrato una magica tripletta dorata aggiudicandosi il titolo continentale giovanile ed imponendosi anche in entrambe le graduatorie di specialità. Il siciliano classe 2002 ha trionfato con 100 kg di strappo e 126 di slancio per un totale di 226 kg, avendo la meglio sul beniamino locale Valentin Iancu (223 kg; 98+125) e sul georgiano Bachuki Shamilishvili (222 kg; 99+123). Ai piedi del podio infine Martina Bomben nei -55 kg U23 con 74 di strappo, 95 di clean and jerk e 169 kg di totale valevoli per la quarta piazza assoluta a -13 dal bronzo.

Foto: FIPE