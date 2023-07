Golf, Evian Championship 2023: Paula Reto al comando dopo le prime 18 buche, Ko tra le inseguitrici

In archivio il primo giro all’Evian Championship, quarto Major stagionale nella stagione del golf femminile, disputato sul The Champions Course di Evian-les-Bains, in Francia, che proprio quest’anno festeggia la sua trentesima edizione.

Dopo le prime 18 buche con lo score di -7 davanti a tutte c’è la sudafricana Paula Reto. Otto birdie, di cui tre consecutivi tra la buca 5 e la 7, a fronte di un solo bogey, per un inizio da sogno in un evento che non l’aveva mai vista più in là del 48° posto.

Due le lunghezze di vantaggio che la nativa di Città del Capo ha accumulato sulle prime inseguitrici. Un gruppo folto e di grande qualità composto dalla statunitense Alison Lee, la francese Celine Boutier, la thailandese Wichanee Meechal e la neozelandese Lydia Ko sono infatti a -5.

In una leaderboard ancora molto equilibrata sono poi ben nove le giocatrici a -4, dunque al sesto posto, e quattro quelle a -3, cioè le decime, tra cui anche Jennifer Kupcho e la campionessa in carica, la canadese Brooke Henderson.

