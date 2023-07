Sollevamento pesi, altre sette medaglie per gli azzurri agli Europei Junior/Under 23

Piovono ancora medaglie a Bucarest, capitale della Romania che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei Junior/Under 23 di sollevamento pesi. Nella giornata odierna infatti la compagine tricolore ha portato a casa 7 medaglie, grazie al contributo di Chiara Piccinno, Andrea Corbu e Greta Di Riso.

Piccinno, la prima azzurra a salire in pedana, ha ottenuto una triplo bronzo nella categoria -59 kg U23, rendendosi protagonista di una prestazione d’altro profilo. Nello specifico la pesista si è accomodata sul gradino più basso del podio nello strappo alzando 91 kg dopo aver tirato su correttamente anche 85 kg e 89 kg, tenendo la stessa posizione anche nello strappo con 109 kg per il totale di 200 kg. A guadagnare il gradino più alto è stata invece l’ucraina Kamila Kanotop, la quale ha raccolto 237 kg (107 kg+130 kg) imponendosi sia nello strappo che nello slancio con il risultato di 237 kg, posizionandosi davanti alla belga Nina Serckx, argento con 213 kg (93 kg+120 kg).

Performance maiuscola anche per Corbu che, impegnato nella categoria -67 kg U23, ha conquistato tre argenti, comportandosi benissimo nello strappo grazie alla misura di 128 kg trovata al terzo tentativo e mantenendo l’asticella ben alzata nel secondo segmento, dove ha eseguito un’alzata di 159 kg per un totale di 287 kg.

La giornata si è poi chiusa con Greta De Riso, azzurrina che ha raccolto un bronzo di strappo nella -59 kg Junior femminile, merito di un’alzata da 88 kg eseguita nella seconda chance. Pur non trovando un posto in top3 Greta si è poi superata nello slancio, accomodandosi al quarto posto con il nuovo record europeo Youth di 109 kg per 197 kg ne totale, anche questo nuovo primato continentale Youth. L’oro è andato invece all’ucraina Samuliak con 215 kg, la quale ha preceduto la connazionale Ivzhenko con 204 kg; bronzo infine all’armena Grigoryan con 198 kg.

Foto: Federpesistica