Scherma, Olga Kharlan riammessa al Mondiale: “Competere è la cosa più importante per un atleta”

“La possibilità di competere è la cosa più importante per un atleta. Ringrazio la FIE per aver cambiato la decisione”, con queste parole Olga Kharlan ha cominciato il suo intervento in una conferenza stampa straordinaria ai Mondiali di scherma a Milano, dopo che nella giornata di ieri la campionessa ucraina era stata squalificata con il cartellino nero per il mancato saluto alla russa Anna Smirnova al termine del loro assalto.

Il presidente della FFE e membro del Comex della FIE, Bruno Gares, ha spiegato la situazione di Kharlan ed inoltre ha fatto sapere che da domani cambierà anche la regola del saluto al termine di un assalto, con la possibilità di poter effettuare un saluto anche solo con il tocco delle lame: “ La situazione del mondo è complessa, e quindi le regole devono evolvere, tutti lavorano mano nella mano perseguendo la fraternità”.

Non era presente il presidente della FIE, che ha comunque lasciato un messaggio: “Abbiamo discusso e ci siamo incontrati con Olga Kharlan, consultandoci anche con i membri del CIO, prendendo una decisione seguendo lo spirito olimpico e rispettando la sensibilità degli atleti ucraini”.

Oggi Kharlan ha ricevuto anche una lettera da parte di Thomas Bach, presidente del CIO. Un messaggio che ha emozionato moltissimo l’ucraina: “Appena ho ricevuto la lettera, la mia prima reazione è stata quella di piangere. Ho pianto molto con accanto la mia squadra e la mia famiglia”

FOTO: LaPresse