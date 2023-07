Football americano, IFL 2023: l’Italian Bowl va ai Panthers Parma che superano i Guelfi negli States

I Panthers Parma si sono aggiudicati l’Italian Bowl, l’ultimo atto della IFL – Italian Football League 2023, e hanno conquistato il sesto titolo della loro storia. La super-sfida contro i Guelfi Firenze, che si è giocata al Glass Bowl dell’Università di Toledo (Ohio), ha regalato grandi emozioni e ha visto la formazione emiliana dimostrarsi più pronta per il grande evento.

PANTHERS PARMA – GUELFI FIRENZE 29-13

Il primo quarto si chiude sul punteggio di 7-0 per gli emiliani con Paoletti che lancia per Volpi e il ricevitore va a segno con una meta di 30 yds. Nel secondo periodo si apre con un nuovo td dei Panthers. Paoletti lancia per Finadri per 14 yds e il punteggio va sul 14-0. Parma appare inarrestabile, tanto che Minniti corre per 22 yds e va a segnare la meta del 21-0. La ripresa inizia con i Guelfi che tornano in attacco e sanno che non hanno più tempo da perdere.

Il drive, infatti, si conclude con la meta di Gerbino che corre in end-zone per 15 yds e si va sul 7-21. I Panthers non si scompongono e orchestrano un altro drive importante che arriva fino al quarto conclusivo e che li porta sul 29-7 grazie alla corsa in meta di Minniti da 12 yds. I Guelfi rispondono subito e accorciano di nuovo con Gerbino che corre in meta per 2 yds e il 13-29. Ma, ormai, è troppo tardi e Parma si aggiudica il XLII Italian Bowl!

