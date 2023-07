Beach Soccer, Giochi Europei 2023: Italia-Svizzera 2-5, gli azzurri devono accontentarsi dell’argento

Medaglia d’argento per la Nazionale italiana di beach soccer maschile ai Giochi Europei 2023. Sulla sabbia della Beach Arena di Tarnow, gli ultimi 36′ del torneo continentale non hanno sorriso agli azzurri, sconfitti per 5-2 dalla Svizzera.

Dopo aver battuto 6-5 la Spagna al supplementare, i nostri portacolori arrivavano all’appuntamento contro gli elvetici con la voglia di completare l’opera. La squadra nostrana si è trovata ad affrontare nuovamente i rossocrociati, impostasi in semifinale ai rigori contro il Portogallo, dopo averli battuti 5-3 nell’ultima partita del girone.

La partenza degli uomini allenati da Emiliano Del Duca è stata buona, visto il gol del vantaggio trovato dal solito Emmanuele Zurlo al 1′. Tuttavia, da quel momento, sono stati gli svizzeri a far valere la propria superiorità, concludendo il primo periodo in vantaggio 2-1, per effetto delle marcature di Eliott Mounoud al 9′ e di Dejan Stankovic all’11’.

Nel secondo periodo l’equilibrio ha regnato sovrano, visto il pari a reti bianche, mentre nella terza frazione la formazione elvetica ha letteralmente dilagato con le marcature di Tobias Steinemann al 25′ e al 30′ e del già citato Mounoud al 27′. Negli ultimi scampoli del match è arrivato il gol di Luca Bertacca, per l’onore dell’Italia, che ha fissato lo score sul 5-2.

Foto: European Games 2023