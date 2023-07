Softball, Canada Cup 2023: Italia spettacolo, batte Australia A e Messico e vola in semifinale

Nell’appuntamento finale con i gironi della Canada Cup 2023 l’Italia di Federico Pizzolini conquista l’accesso alla semifinale. Lo fa grazie a due vittorie decisive, quelle contro Australia A per 8-0 e contro il Messico per 7-6 dopo due extra inning; l’appuntamento è ora per le 19:30 odierne contro il ben più che forte Giappone.

Contro la selezione aussie, a fare da partente è Christina Toniolo contro Madi Baker. Subito arrivano tre punti firmati dal doppio di McKenzie Barbara e dal singolo di Filler. Le azzurre non concedono niente, Piancastelli nel secondo inning colpisce un fuoricampo da tre punti, poi ci pensa anche McKenzie Barbara per l’8-0 ancora via home run. Manifesta alla quinta ripresa.

Molto più spettacolare il confronto con il Messico che, seppur già eliminato, le prova tutte per rendere dura la vita alle azzurre. Stavolta la partente è Alexia Lacatena, che subisce quattro punti nel primo inning, compreso il fuoricampo di Cellis, e lascia subito il posto a Cacciamani. Contro Lyndsay Lopez per l’Italia va meglio: singolo da due punti di Filler e 2-4 che diventa 3-5 con altro home run di Cellis e singolo di Gasparotto.

All’ultima ripresa, però, arriva lo scossone azzurro: valide di Sheldon e Longhi, Koutsoyanopulos regala una spinta ulteriore e il triplo di Gasparotto significa 5-5 ed extra inning dopo l’eliminazione a casa di quest’ultima su volata di Vigna. Si va al primo extra inning, dove al singolo di Lopez risponde il fuoricampo di Barbara, e poi al secondo, con Sheldon che manda Filler a casa per il definitivo 7-6. Sarà dunque Italia-Giappone, con l’altra semifinale TC Colorado-Canada.

Foto: FIBS