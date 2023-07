Softball, Mondiali 2024: rese note le date della competizione che si terrà in Friuli Venezia Giulia

I Mondiali 2024 di softball, che si terranno in Friuli Venezia Giulia, hanno trovato la loro data nel calendario internazionale.

A renderlo noto sono state infatti la World Baseball Softball Confederation (WBSC) e la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) indicando il periodo che va dal 15 al 21 luglio 2024, in una finestra che precederà quindi di pochissimo l’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, di cui però il “Batti e Corri” sia al maschile sia al femminile, non farà parte.

“Con la fase a gironi dietro l’angolo, è difficile trovare un momento migliore per annunciare che le più grandi squadre e giocatrici di softball del mondo gareggeranno di nuovo in Europa nell’estate del 2024”, ha affermato il numero uno della WBSC Riccardo Fraccari. “Le finali del prossimo anno saranno il culmine della prima Coppa del mondo a due fasi nella storia della WBSC, con il meglio del meglio nel mondo del softball a giocare in Italia con in palio il titolo mondiale femminile.”

“Dopo il Campionato Europeo 2021 e il Gruppo C della qualificazione fra meno di tre settimane, ospitare la fase finale della Women’s Softball World Cup nel 2024 – ha detto il presidente della FIBS, Andrea Marcon – è il compimento di un percorso veramente esaltante per noi, supportato in modo esemplare e insostituibile dalla Regione Friuli Venezia Giulia . La WSWC 2024 s’incastona fra due eventi d’importanza assoluta come l’Europeo di calcio, dal 14 giugno al 14 luglio e i Giochi Olimpici di Parigi, dal 26 luglio all’11 agosto, a completamento perfetto di un’estate sportiva al top, per il Vecchio Continente.”

Foto: FIBS / Ezio Ratti