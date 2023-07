Softball, Mondiali 2023 (gruppo B): Porto Rico e Olanda volano alla seconda fase

Si chiude con la felicità di Porto Rico e Olanda il gruppo B dei Campionati Mondiali 2023 di softball. Sul diamante di Valencia infatti la squadra sudamericana e quella europea hanno staccato il pass per la seconda fase dopo una giornata ricca di emozioni.

Porto Rico è riuscita nell’impresa eliminando in un match tiratissimo la Cina, chiudendo i giochi con un risultato di misura, ovvero 2-1, maturato in rimonta. Dopo il vantaggio asiatico del primo inning infatti Lopez pareggia i conti nel secondo turno. Sarà invece Ocasio a mettere in referto il punto partita, arrivato grazie al singolo al centro di Claudio.

Una Cina uscita fuori con le ossa rotte ha poi perso anche la seconda occasione di qualificazione, trovandosi al cospetto di un’Olanda in versione extra lusso che, dopo aver superato Cuba per 2-1, nel momento più importante di tutta la rassegna ha gettato il cuore oltre l’ostacolo firmando un 2-0 grazie a due sigilli messi a referto nell’inning inaugurale grazie a un triplo di Van Aalst che ha consentito a Vonk e Britt di andare a segno.

Da menzionare infine poi per dovere di cronaca il successo della Spagna, la quale ha arginato il Sudafrica per 0-5.

Foto: WSBC