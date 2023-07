Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi: orari mercoledì 26 luglio, programma, tv, streaming

Proseguiranno oggi, mercoledì 26 luglio, i Mondiali 2023 di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nella giornata odierna si disputeranno altre tre partite valide per la seconda giornata della fase a gironi e lo spettacolo di certo non mancherà.

Si partirà alle ore 7:00 con Giappone-Costa Rica, sfida che si giocherà al Forsyth Barr Stadium di Dunedin (Nuova Zelanda) e che sarà molto importante per il gruppo C. Alle 9:30 poi andrà in scena all’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda) l’altro match valido per girone C tra Spagna e Zambia; infine, alle 14.00 spazio a Canada e Irlanda, che si affronteranno all’HBF Park di Perth (Australia) in un match che conterà per il gruppo B.

Per le partite odierne non è purtroppo prevista la copertura tv, ma tutte le sfide si potranno vedere in diretta streaming su FIFA+.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Martedì 26 luglio

Ore 7.00: Giappone – Costa Rica (girone C) al Forsyth Barr Stadium di Dunedin (Nuova Zelanda) – Diretta streaming su FIFA+

Ore 9.30: Spagna – Zambia (girone C) all’Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda) Diretta streaming su FIFA+

Ore 14.00: Canada – Irlanda (girone B) all’HBF Park di Perth (Australia) Diretta streaming su FIFA+



MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista alcuna copertura tv

Diretta streaming: FIFA+

Foto: LaPresse