Softball, Mondiali 2023: parte a Valencia il gruppo B. Cuba sorprende l’Olanda

Prima giornata in archivio per quanto riguarda il girone B dei Mondiali di softball, spalmati tra 2023 e 2024 e che in questa fattispecie vedono inaugurato a Valencia il secondo dei tre raggruppamenti che porteranno alla fase finale del 2024.

Ad inaugurare le danze un match inaspettatamente lottato, quello tra Cuba e Olanda. E il match va proprio al team cubano, con un 4-3 di rimonta, perché dopo il doppio da 2 RBI di Van Dalen del primo inning arriva il triplo di Casanova Dominguez che ripaga con la stessa moneta. Nelle due riprese successive Jardines con un singolo e Robert con un doppio lanciano le cubane verso il 4-2; Beers accorcia con un singolo, ma non basta.

Più contenuta la questione tra Cina e Porto Rico, con un unico singolo da due punti nel quarto inning a decidere il confronto per 2-0 a favore delle asiatiche. Senza storia, invece, il debutto della Spagna: 14-0 sul Sudafrica con manifesta dopo quattro inning.

Il girone prosegue domani con Olanda-Cina, Cuba-Sudafrica, Sudafrica-Porto Rico e Spagna-Cuba. Quest’ultimo confronto e quello iniziale dovrebbero attirare il maggior tasso di curiosità per le prospettive delle squadre in questione.

