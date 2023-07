Hockey pista, Europei 2023: l’Italia cede di schianto alla Spagna, ci sarà Andorra ai quarti

L’Italia è stata sconfitta dalla Spabna per 7-4 nella terza partita della fase a gironi degli Europei 2023 di hockey pista si è conclusa. La partita parte subito su ritmi intensissimi. Dopo tre giri di orologio l’Italia passa in vantaggio con la rete di Compagno per l’1-0. Gli azzurri riescono quindi a mettere il naso avanti ma dopo sei giri di lancette subiscono tutto il peso della reazione iberica. In quaranta secondi le “Furie Rosse” calano il tris: Roca, per l’1-1, e poi Carballeira e Soler vanno referto facendo mutare lo score sull’1-3.

I ragazzi di Bertolucci escono di fatto dalla partita. Nel finale di primo tempo infatti, Grau trova anche il modo di griffare l’1-4 con cui le squadre vanno al riposo. Nella ripresa poco o nulla muta, nonostante i tentativi di reazione di Cocco e compagni. C’è un botta e risposta sull’asse Cinquini-Aragones, per il 2-5, poi nuovamente Grau per il pesantissimo 2-6, che alla fine diventa 4-7 (come con il Portogallo) per effetto dei gol messi sul tabellino da Malagoli, Aragones e Cocco.

L’Italia arriva così terza nel suo girone. Per effetto della classifica incrociata del Girone B, affronterà Andorra nei quarti di finale che si terranno già domani, con il match che dovrebbe essere presumibilmente in programma alle ore 16.

Foto: WS Antonio Lopes