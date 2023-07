Italia-Serbia, Mondiali pallanuoto 2023: orario quarti di finale, programma, tv, streaming

L’appuntamento è fissato per martedì 25 luglio alle 10.30 italiane. Il Settebello dovrà prepararsi per affrontare nei quarti di finale dei Mondiali 2023 di pallanuoto la Serbia, autentico spauracchio della competizione iridata per la sua grande tradizione. Anche se la selezione balcanica non pare avere le stesse credenziali del recente passato, sarà un ostacolo molto difficile da superare.

La formazione di Sandro Campagna ha concluso a punteggio pieno la prima fase a gironi e così ha staccato il biglietto per i quarti dove appunto si prepara nell’impegnativa sfida contro i serbi per dar seguito al proprio cammino mondiale e ambire alla zona medaglie. Una partita senza possibilità di errori per i nostri portacolori e, di conseguenza, la concentrazione dovrà essere massima per tramutare in oro tutte le occasioni che si riusciranno a creare.

La diretta live testuale del match del Settebello.

ITALIA-SERBIA MONDIALI PALLANUOTO 2023

Martedì 25 luglio

10.30 Italia vs Serbia – Quarti di finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201)

ITALIA-SERBIA MONDIALI PALLANUOTO 2023: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e RaiPlay e Recast Tv

Diretta testuale: OA Sport

Foto Giorgio Scala DBM Federnuoto