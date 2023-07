Softball: Italia batte Australia A in un incontro di esibizione che precede la Canada Cup

L’Italia, prima della Canada Cup al via domani, batte Australia A con il punteggio di 7-3 all’interno di un confronto di esibizione che serve a scaldare i motori in vista dell’apertura di questa competizione capace di fare da prodromo alla prima fase dei Mondiali.

Dopo due inning silenti, nel terzo Italia avanti con Piancastelli che, dopo una serie di belle valide azzurre, piazza il doppio del 2-0 grazie alle corse di Longhi e Koutsoyanopulos. Con una serie di errori c’è la pronta replica australiana, che vale il 2-3.

Si tratta però dell’unico sussulto, in quanto arriva nel quarto il singolo di Longhi del pari, seguita poi nelle riprese successive da McKenzie Barbara in grado di piazzare il triplo-punto per Piancastelli e una susseguente Longhi colpita per il 5-3 (basi piene). Nella sesta singolo da due punti di Filler che fissa il punteggio finale.

L’Italia esordirà domani contro il Giappone in una competizione che la vedrà affrontare anche Canada, Israele, TC Colorado, Grecia e di nuovo Australia A prima dei playoff degli ultimi due giorni.

Forza #Italia!