Sinner-Djokovic si giocherà indoor? Previsioni meteo a Wimbledon, rischio pioggia e incognita tetto

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2023. L’appuntamento è per venerdì 14 luglio sull’erba britannica, dove il tennista italiano cercherà la grande impresa contro il fuoriclasse serbo. L’altoatesino ha sfruttato al meglio un tabellone sulla carta agevole (ma poi le partite vanno vinte…) e si è così meritato la sfida contro il numero 2 del mondo, detentore del titolo e in corsa per la conquista del Grande Slam.

Le previsioni meteo non sono delle migliori per quella giornata e l’arrivo di una perturbazione appare praticamente scontato. A partire dalle ore 15.00, infatti, è annunciato il 75% di possibilità di pioggia, con picchi addirittura dell’88% verso le ore 19.00, e non si scenderà sotto al 70% prima delle ore 22.00.

Si preannuncia una giornata uggiosa, con temperature attorno ai 20 °C, e dunque Sinner e Djokovic potrebbero sfidarsi sotto il tetto del Campo Centrale. La partita potrebbe disputarsi a livello indoor e le carte in tavola potrebbero forse cambiare: l’azzurro gradisce queste condizioni e potrebbe provare a sfruttarle per cercare di arginare il rivale.

Foto: Lapresse