Serie A gratis e in chiaro? L’ipotesi sempre più insistente per alcune partite: su che canale vederle

Lo scorso lunedì 3 luglio si è tenuta l’Assemblea della Lega Serie A in via Rosellini: punto centrale del consesso i diritti tv della Serie A. L’esito, però, è stato negativo. Nessun broadcast infatti ha proposto un’offerta allettante alle squadre che faranno parte della massima serie. Dunque attualmente e soprattutto a partire dal 2024, il nostro calcio non ha ancora un’emittente televisiva che trasmetterà in onda i match.

Le offerte presentate da Sky, DAZN e Mediaset (le tre emittenti in lizza) sono state rigettate e rispedite indietro perché le cifre proposte dalle tre società non sono state soddisfacenti. Nelle buste proposte, la cifra totale, non si aggirava minimamente prima a 1,15 miliardi di euro a stagione previsti dal bando e poi nemmeno ai 927,5 milioni annui percepiti nell’attuale triennio, quello 2021/2024.

SERIE A: I DIRITTI TV E L’ASSEMBLEA ODIERNA

Le emittenti in corsa potrebbero trasmettere le partite di Serie A in differenti modi. Dazn e Sky hanno presentato un’offerta per tutti i match, Mediaset invece, per la partita del sabato sera. Dunque, a DAZN potrebbero andare 9/10 sfide di massima serie, a Sky 3 mentre a Mediaset solamente una che, però, verrebbe trasmessa in chiaro (da capire se in esclusiva o meno). In ogni caso resta da capire come si evolverà la situazione.

In data odierna, venerdì 14 luglio, si terrà infatti una nuova assemblea di Lega dopo la proroga alle trattative private (con Dazn, Mediaset e Sky) per i diritti tv. Da capire se arriverà o meno una tanto attesa fumata bianca e siamo oramai arrivati al momento decisivo (il termine per l’assegnazione è il 2 agost0). Dunque o le trattative daranno esito positivo o si apriranno le manifestazioni d’interesse per il canale di Lega, che rappresenterebbe una grande rivoluzione. Non resta che attendere.

