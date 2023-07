Sci nautico, leggenda Thomas Degasperi: campione d’Europa di slalom per la decima volta!

L’Italia ha concluso gli Europei di sci nautico a San Gervasio Bresciano con un eccezionale bottino di sette medaglie (1 oro, 5 argenti e 1 bronzo). A prendersi la scena è stato soprattutto Thomas Degasperi, che ha conquistato il suo decimo titolo continentale della carriera nella categoria slalom. Inoltre l’Italia ha vinto anche la medaglia d’argento nella gara a squadre.

Una magica doppietta azzurra quella nello slalom maschile, visto che alle spalle di Thomas Degasperi, quarto oro consecutivo, si è classificato Brando Caruso, che si è messo la collo la medaglia d’argento. Tra i due italiani c’è stato un emozionante spareggio per vincere il titolo europeo.

Nella gara femminile di slalom è arrivata la medaglia d’argento per Beatrice Ianni, mentre nella categoria figure è stato Nicholas Benatti a salire sul secondo gradino del podio. Doppia medaglia per Edoardo Marenzi: argento nella combinata con Alice Bagnoli e bronzo nel salto.

Da segnalare purtroppo l’infortunio di Matteo Luzzeri, che si è probabilmente procurato la rottura del tendine d’Achille.

Questo il commento della CT Elisabetta Galli: “Bilancio superpositivo. E’ una situazione che fa ben sperare per i prossimi Campionati Mondiali Open che si disputeranno in Florida. Dominio strepitoso dello slalom maschile. La presenza dei giovani è di buon auspicio anche per i Campionati Europei Under 21 previsti in Francia tra 2 settimane. Ci tengo a ringraziare gli organizzatori per la bella gara e un pensiero speciale a Matteo che si è infortunato”.

