Sci nautico, Mondiali 2021: argento per Thomas Degasperi!

Il trentino Thomas Degasperi ha centrato la medaglia d’argento in slalom ai Campionati Mondiali Assoluti di sci nautico che si sono svolti a Groveland, in Florida (Stati Uniti): l’azzurro è stato battuto dallo statunitense Nate Smith, mentre a completare il podio è stato il britannico William Asher, terzo.

In gara c’erano anche altri azzurri, Matteo Luzzeri, Carlo Allais ed Edoardo Marenzi, i quali però non sono entrati in finale. Marenzi ha disputato anche le gare di figure e salto, ma anche in queste specialità non ha raggiunto la finale, chiudendo in 16ma posizione nella classifica combinata delle tre specialità.

Tra le donne Alice Bagnoli ha conquistato le finali di slalom, classificandosi in ottava posizione, e di figure, giungendo al nono posto, ed infine, grazie ad una buona prestazione nel salto, ha chiuso in sesta piazza nella classifica combinata, dove è giunta 11ma Ginevra Buonopane. Fuori dalla finale di slalom Beatrice Ianni.

Grazie a queste prestazioni nella classifica a squadre l’Italia ha chiuso all’ottavo posto. L’alloro centrato negli USA è l’ennesimo della carriera di Thomas Degasperi, che è stato due volte campione del mondo, tre volte vicecampione del mondo ed otto volte campione europeo assoluto.

Foto: Federazione Italiana Sci Nautico Wakeboard e Surfing