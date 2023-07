Sci alpino, Sofia Goggia dà il via ad una settimana di lavoro a Cervinia

Entra sempre più nel vivo il percorso di avvicinamento alla prossima Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 per Sofia Goggia. La bergamasca, infatti, dopo la prima parte di lavoro svolta nello scorso mese al Passo dello Stelvio, si prepara per la seconda tranche di allenamenti della sua pre-stagione.

La campionessa olimpica di discesa a PyeongChang 2018 è stata convocata dal direttore tecnico Gianluca Rulfi in vista di uno stage sulle nevi di Cervinia (Aosta) che ha preso il via nella giornata odierna, sabato 8 luglio, e si concluderà nella giornata di venerdì 14 luglio, per sette giorni complessivi.

Come si svilupperà, successivamente, l’estate della fuoriclasse bergamasca, quattro volte vincitrice della Coppa di specialità di discesa? Per Sofia Goggia si aprirà una terza serie di allenamenti a metà del mese di agosto, che anticiperà la partenza per l’Argentina di inizio settembre in direzione di Ushuaia, come tradizione.

Sulla neve sudamericana la nostra portacolori sarà impegnata assieme alle compagne della squadra di Coppa del Mondo fino alla conclusione del mese di settembre, prima di tornare in Europa per andare poi a rifinire la preparazione in vista dell’avvio della stagione che, come sempre, si terrà a Soelden a fine ottobre.

Foto: LaPresse