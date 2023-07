Scherma, una brutta Italia chiude sesta nella sciabola a squadre ai Mondiali: per il pass olimpico sarà una lotta

L’Italia ha concluso al sesto posto la prova a squadre di sciabola maschile ai Mondiali di scherma a Milano. Sicuramente un risultato che non soddisfa il quartetto composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Michele Gallo, con la squadra azzurra che non riesce a mettere un’ipoteca sulla qualificazione alle Olimpiadi.

Purtroppo l’Italia era stata battuta nei quarti di finale dalla Francia con il punteggio di 45-43 al termine di un assalto che ha visto sempre i transalpini in vantaggio. Samele aveva rimontato anche sei stoccate di svantaggio, ma nell’ultimo assalto Curatoli non è poi riuscito ad attuare il sorpasso contro Patrice.

Per l’Italia si è dunque aperto il tabellone dei piazzamento. Gli azzurri hanno prima battuto con tanta sofferenza il Giappone per 45-43, garantendosi la sfida con la Germania per il quinto posto. Purtroppo contro i tedeschi, il quartetto italiano ha perso con il punteggio di 45-35.

In chiave olimpica l’Italia resta comunque al momento ancora in una posizione sicura (ha 14 punti di vantaggio sulla Germania), ma sarà fondamentale fare bene nelle prossime tappe di Coppa del Mondo per staccare il biglietto per Parigi 2024.

