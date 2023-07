Scherma, i ranking olimpici verso Parigi 2024 dopo i Mondiali di Milano: situazione tranquilla nel fioretto e nella spada, preoccupa la sciabola

Da Milano a Parigi la strada ormai è stata tracciata e mancano ancora poche tappe prima del traguardo finale, le Olimpiadi. La corsa alla qualificazione olimpica ha avuto nei Mondiali milanesi un momento importante, forse decisivo, con l’Italia che esce con molte più certezze verso il 2024, ma anche con qualche incognita e un po’ preoccupazione verso soprattutto un’arma.

La qualifica per Parigi 2024 passa ovviamente dal rendimento della squadra e dalla sua posizione nel ranking olimpico. Infatti sono qualificati di diritto le prime quattro nazioni di ogni classifica, indipendentemente dalla loro zona di provenienza. Riceverà il pass olimpico anche la squadra meglio piazzata delle 4 zone (Africa, America, Asia-Oceania, Europa), ma che deve essere classificata tra il 5° e il 16° posto. Se una zona non è rappresentata nelle posizioni di classifica menzionate, si qualificherà la miglior squadra in classifica non qualificata.

Nel fioretto e nella spada, sia maschile sia femminile, la situazione è decisamente tranquilla. I risultati dei Mondiali (i fiorettisti comunque non rischiavano nulla anche prima) hanno messo una fortissima ipoteca sulla partecipazione a Parigi 2024 ed inoltre adesso l’obiettivo di spadisti e fiorettiste è quello di difendere anche la posizione di numeri uno nel ranking.

Diverso è il discorso della sciabola, dove nascono le preoccupazioni. Gli uomini, nonostante il sesto posto conclusivo, sono ancora in una situazione di buona tranquillità, ma non potranno concedersi ulteriori passi falsi nelle prossime tappe di Coppa del Mondo. Per le ragazze, invece, il decimo posto finale ha decisamente messo in salita il cammino verso Parigi 2024, ma la situazione non è ancora compromessa. Ci sono ancora molti punti e al momento quel sesto posto in classifica varrebbe comunque la qualificazione (miglior nazione tra le non qualificata vista l’assenza di altre formazioni del continente americano tra le prime sedici).

RANKING OLIMPICI PARIGI 2024

SPADA MASCHILE

# Spada maschile 21.05.23 Istanbul – 19.06.23 Lima 21.06.23 Wuxi 22.06.23 Cairo 30.06.23 Krakow 27.07.23 Milan Totale 1 ITALIA 25.000 40.000 128.000 193.000 2 KAZAKISTAN 64.000 52.000 56.000 172.000 3 FRANCIA 28.000 36.000 104.000 168.000 4 VENEZUELA 20.000 64.000 80.000 164.000 5 UNGHERIA 32.000 64.000 64.000 160.000 6 COREA DEL SUD 40.000 40.000 72.000 152.000 7 GIAPPONE 30.000 64.000 48.000 142.000 8 EGITTO 24.000 64.000 50.000 138.000 9 GERMANIA 21.000 24.000 60.000 105.000 10 REPUBBLICA CECA 22.000 30.000 52.000 104.000

SPADA FEMMINILE

# Spada femminile 21.05.23 Fujairah – 18.06.23 Lima 20.06.23 Wuxi 23.06.23 Cairo 29.06.23 Krakow 27.07.23 Milan Totale 1 POLONIA 40.000 28.000 128.000 196.000 2 COREA DEL SUD 52.000 64.000 80.000 196.000 3 FRANCIA 64.000 64.000 64.000 192.000 4 ITALIA 36.000 40.000 104.000 180.000 5 USA 23.000 64.000 48.000 135.000 6 SVIZZERA 26.000 36.000 72.000 134.000 7 HONG KONG CINA 28.000 52.000 52.000 132.000 8 UCRAINA 32.000 32.000 60.000 124.000 9 UNGHERIA 24.000 52.000 46.000 122.000 10 CINA 30.000 40.000 44.000 114.000

FIORETTO MASCHILE

# Fioretto maschile 07.05.23 Acapulco – 18.06.23 Lima 22.06.23 Wuxi 23.06.23 Cairo 29.06.23 Krakow 27.07.23 Milan Totale 1 GIAPPONE 36.000 64.000 128.000 228.000 2 USA 64.000 64.000 72.000 200.000 3 ITALIA 52.000 64.000 64.000 180.000 4 CINA 24.000 40.000 104.000 168.000 5 FRANCIA 40.000 52.000 60.000 152.000 6 HONG KONG CINA 30.000 36.000 80.000 146.000 7 COREA DEL SUD 32.000 52.000 56.000 140.000 8 EGITTO 26.000 64.000 50.000 140.000 9 POLONIA 28.000 32.000 52.000 112.000 10 GERMANIA 23.000 40.000 46.000 109.000

FIORETTO FEMMINILE

# Fioretto femminile 07.05.23 Plovdiv 04.06.23 Tbilisi 20.06.23 Lima 21.06.23 Wuxi 22.06.23 Cairo 28.06.23 Krakow 27.07.23 Milan Totale 1 ITALIA 52.000 52.000 64.000 128.000 296.000 2 FRANCIA 64.000 36.000 52.000 104.000 256.000 3 USA 40.000 64.000 52.000 72.000 228.000 4 GIAPPONE 32.000 40.000 64.000 80.000 216.000 5 CANADA 36.000 30.000 64.000 52.000 182.000 6 CINA 30.000 28.000 52.000 60.000 170.000 7 GERMANIA 26.000 24.000 40.000 64.000 154.000 8 POLONIA 28.000 32.000 32.000 56.000 148.000 9 UNGHERIA 25.000 25.000 36.000 44.000 130.000 10 COREA DEL SUD 23.000 21.000 32.000 50.000 126.000

SCIABOLA MASCHILE

# Sciabola maschile 14.05.23 Madrid – 20.06.23 Wuxi 20.06.23 Lima 22.06.23 Cairo 28.06.23 Krakow 27.07.23 Milan Totale 1 UNGHERIA 64.000 36.000 128.000 228.000 2 USA 52.000 64.000 80.000 196.000 3 COREA DEL SUD 25.000 64.000 104.000 193.000 4 FRANCIA 32.000 64.000 72.000 168.000 5 ITALIA 36.000 52.000 60.000 148.000 6 IRAN 40.000 52.000 50.000 142.000 7 GERMANIA 30.000 40.000 64.000 134.000 8 EGITTO 22.000 64.000 42.000 128.000 9 GIAPPONE 26.000 36.000 56.000 118.000 10 CANADA 18.000 52.000 46.000 116.000

SCIABOLA FEMMINILE

# Sciabola femminile 14.05.23 Batumi – 19.06.23 Lima 22.06.23 Wuxi 23.06.23 Cairo 30.06.23 Krakow 27.07.23 Milan Totale 1 UNGHERIA 28.000 40.000 128.000 196.000 2 FRANCIA 25.000 64.000 104.000 193.000 3 COREA DEL SUD 30.000 64.000 80.000 174.000 4 USA 52.000 64.000 56.000 172.000 5 UCRAINA 64.000 25.000 72.000 161.000 6 ITALIA 36.000 52.000 48.000 136.000 7 GIAPPONE 32.000 40.000 60.000 132.000 8 AZERBAIGIAN 26.000 30.000 64.000 120.000 9 SPAGNA 40.000 32.000 44.000 116.000 10 CINA 24.000 52.000 38.000 114.000

FOTO: LaPresse